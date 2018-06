Copa 2018: Avião com torcedores do Peru faz pouso de emergência na Rússia

Um avião com cerca de 70 torcedores peruanos que assistem ao Mundial da Rússia-2018 sofreu nesta sexta-feira (22) uma falha técnica depois de decolar de Ekaterimburgo e precisou fazer um pouso de emergência, informou a imprensa peruana.

“Foi ouvida uma explosão e toda a cabine (de passageiros) se encheu de fumaça. Vimos pela janela que a turbina pegou fogo e depois apagou”, relatou a passageira peruana Marcela Reyes à rádio de Lima RPP.

O incidente ocorreu no voo UT-106 da companhia Utair enquanto voava de Ecaterimburgo, onde a seleção peruana perdeu por 1 a 0 na quinta-feira para a França, para a cidade de Tiumen, situada a cerca de 350 quilômetros ao leste.

🚨🎥 | Reportan incidente en vuelo que trasladaba a hinchas peruanos de Ekaterimburgo a Moscú. Pasajeros vivieron momentos de pánico debido a una explosión registrada minutos antes de aterrizar. Aseguran que personal de la tripulación no contaba con medidas de seguridad. pic.twitter.com/WYjpyYl755 — Capital (@Capital967) June 22, 2018

O avião, cujo modelo não foi informado pela imprensa peruana, conseguiu aterrizar sem problemas em Tiumen e não houve feridos.

“A fumaça era muito intensa e agora estamos com dor de cabeça”, relatou o cinegrafista da TV peruana José Padilla, outro passageiro do avião.

Após a ocorrência da falha no motor, os comissários pediram aos passageiros, na grande maioria peruanos, que se preparassem para um pouso de emergência, contou Reyes.

“Só nos disseram ‘apertem os cintos, vamos aterrizar’; (um comissário) me disse em inglês ‘vamos aterrizar se tivermos sorte'”, completou Reyes.

Os passageiros peruanos iriam fazer escala em Tiumen para depois seguirem para Sochi, onde o Peru jogará sua última partida do Grupo C, na terça-feira, contra a Austrália.

As duas derrotas por 1 a 0 contra a Dinamarca e a França levaram à eliminação do Peru na Copa do Mundo, competição da qual o país esteve ausente por de 36 anos.