Conversas sobre coalizão na Alemanha devem ficar para 2018

Berlim – Uma importante integrante da União Democrata-Cristã (CDU, na sigla em alemão), da chanceler Angela Merkel, afirmou nesta segunda-feira que as conversas com o Partido Social-Democrata (SPD) para a formação de um governo de coalizão na Alemanha devem ocorrer apenas no início do próximo ano. A informação foi divulgada pela vice-líder da CDU, Julia Klöckner.

A autoridade partidária fez a afirmação durante entrevista à emissora pública ARD. Segundo ela, a meticulosidade é mais importante que a velocidade nesse diálogo.

Caso Merkel não consiga montar uma coalizão, as únicas opções disponíveis serão que a chanceler comande um governo minoritário ou que novas eleições sejam convocadas. O grupo de Merkel ficou à frente na eleição de 24 de setembro, mas precisa buscar aliados para governar.