Convenção Republicana nega reivindicações de ala anti-Trump

Cleveland – A direção da convenção nacional do Partido Republicano negou nesta segunda-feira as reivindicações da ala “Never Trump” – contrária à candidatura do empresário Donald Trump à presidência dos Estados Unidos pela legenda – para que os delegados partidários possam votar livremente a favor ou contra a nomeação do empresário, o que desencadeou fortes protestos.

Aos gritos, as delegações dos estados de Utah e Virgínia pediram que os participantes da convenção votem sem que precisem estar em linha com o resultado das primárias, algo que lhes foi negado repetidas vezes.

A intenção de delegados como o senador Mike Lee, de Utah, era forçar uma rebelião contra Trump, que teoricamente tem o número de delegados necessários para ser eleito oficialmente.