Controle do coronavírus apresenta resultados positivos, diz Xi Jinping

Pequim – O presidente da China, Xi Jinping, disse nesta terça-feira que o trabalho de prevenção e controle do novo coronavírus está tendo resultados positivos, reiterando que o país vai vencer a batalha contra o vírus, informou a mídia estatal.

Conversando com o líder do Catar, emir Tamim bin Hamad al-Thani, Xi disse que a China está combatendo uma “guerra do povo” contra o vírus, de acordo com a TV estatal.

“No momento, nosso trabalho de prevenção e controle tem alcançado resultados positivos”, informou a reportagem, parafraseando uma ligação telefônica de Xi.

A China tem a confiança e a habilidade para vencer essa batalha contra o vírus devido a suas “fortes fundações materiais e técnicas e à rica experiência prática”, acrescentou Xi.

Em ligação com o presidente da Indonésia, Joko Widodo, Xi afirmou que a China será mais próspera após a vitória contra o coronavírus.