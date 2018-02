Contra poluição, Alemanha pode tornar gratuito transporte público

São Paulo – O governo alemão estuda tornar gratuito o transporte público como forma de combater a poluição atmosférica, um problema que assola o país desde 1980, quando a indústria automobilística alemã apostou no diesel como combustível.

A investida seria voltada para cidades altamente poluídas, na tentativa de reduzir as emissões e, assim, melhorar a qualidade do ar, informou a agência Reuters, que teve acesso a uma carta enviada ao Comissário da União Européia para o Meio Ambiente, Karmenu Vella, e assinada pela ministra alemã do meio ambiente, Barbara Hendricks, pelo ministro da Agricultura, Christian Schmidt e Peter Altmaier, chefe de gabinete da chanceler da Alemanha, Angela Merkel.

Como vira e mexe os níveis de poluição do ar têm excedido o teto permitido na legislação da União Européia, nos últimos tempos, a Comissão Européia tem cobrado o país a tomar medidas para mitigar essa situação.

Além do transporte público gratuito para reduzir o uso do carro, as autoridades alemães também avaliam a possibilidade de implementar zonas de baixa emissão, incentivos a carros elétricos e adaptação para modelos existentes, “desde que seja viável economicamente”.

De saída, as investidas começariam em cinco cidades – Bonn, Essen, Herrenberg, Reutlingen e Mannheim – e as mais bem sucedidas seriam então replicadas nas demais cidades.

Várias cidades alemães sofrem com a poluição do ar. Em dias em que os níveis de poluentes superam limites considerados seguros, as autoridades costumam reduzir os preços dos transportes públicos a fim de estimular a população a deixar o carro em casa. A maior parte dos serviços de transporte público na Alemanha fica a cargo dos municípios.