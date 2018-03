Contra-ataque mata ao menos 12 soldados do governo na Síria

Cairo – Pelo menos 12 integrantes das forças leais ao Governo sírio morreram neste domingo em um contra-ataque da facção Exército do Islã, no qual recuperou “amplas partes” de Al Shifunia que foi controlada ontem por Damasco, cidade situada no reduto opositor de Ghouta Oriental, nos arredores da capital.

A ONG Observatório Sírio de Direitos Humanos esclareceu em um comunicado divulgado hoje que a facção rebelde contra-atacou posições “do regime” e de seus aliados no sudeste de Guta Oriental após a meia noite.

Segundo a nota, o Exército do Islã repeliu também outro ataque das forças oficiais.

Neste ataque rebelde, vários uniformizados ficaram feridos e outros estão desaparecidos.

As forças governamentais sírias tomaram ontem o controle das populações de Al Shifunia e de Autaya, ambas em Ghouta Oriental.

A ofensiva foi acompanhada pelo lançamento, por parte das forças do regime, de dezenas de projéteis e mísseis contra diversas áreas, como Mesraba, onde as forças leais a Damasco intensificaram os bombardeios “a fim de evacuar os habitantes e poder atacar tal população”, segundo aponta a ONG.

A agência oficial de notícias sírias “Sana” informou que hoje começou uma nova trégua temporária para permitir a saída dos civis “cercados pela terrorista Frente al Nusra”, que segundo as autoridades são utilizados como “escudos humanos”.

A Rússia, aliada de Damasco, propôs a iniciativa de estabelecer pausas humanitárias de cinco horas em Ghouta Oriental após a aprovação há uma semana da resolução 2401 do Conselho de Segurança da ONU que pedia uma trégua de um mês em toda Síria.

Segundo a agência, desde a resolução do Conselho de Segurança “as organizações terroristas em Ghouta agrediram bairros residenciais em Damasco com mais de 300 projéteis”.