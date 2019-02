Consultora climática de Obama vai renunciar, dizem fontes

Washington – A principal assessora do governo norte-americano para questões climáticas e energéticas, Heather Zichal, pretende deixar o cargo nas próximas semanas, após passar cinco anos na Casa Branca, disseram fontes de alto escalão na segunda-feira.

Heather, de 37 anos, assessora o presidente Barack Obama desde que ele era candidato ao cargo, em 2008, e ajudou a moldar as atuais políticas dos EUA para o combate às emissões de gases do efeito estufa. Ela foi a mentora do plano anunciado em junho para reduzir as emissões em usinas elétricas.

Segundo as fontes oficiais, Heather pretende trabalhar na iniciativa privada. Ela tinha convites para assumir outros cargos no Executivo, mas preferiu sair, disseram essas fontes.

Um substituto ainda não foi nomeado.