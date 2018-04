Conservador Mario Abdo Benítez vence eleições no Paraguai

Assunção – O candidato do governante Partido Colorado, o conservador Mario Abdo Benítez, é o presidente eleito do Paraguai, apurados 96% dos votos, anunciou neste domingo Jaime Bestard, presidente do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral (TSJE).

Bestard disse em entrevista coletiva que os resultados oficiosos, faltando a apuração de menos de mil urnas, tornam “irreversível” a vitória de Benítez.

A autoridade eleitoral falou com a imprensa quando os resultados preliminares davam 46,49% dos votos a Benítez, contra 42,72% para o liberal Efraín Alegre, 3% de diferença sobre o candidato da aliança opositora Ganar.

Benítez ocupará a partir de agosto, quando tomar posse, a Presidência do Paraguai pelos próximos cinco anos junto com Hugo Velázquez, ex-presidente da Câmara de Deputados e vice-presidente eleito do país.

Os resultados parciais dão também a vitória ao Partido Colorado na maioria dos 17 departamentos do país, cujos governos também estão em disputa no pleito.

O partido conseguiu uma importante, embora apertada vitória no departamento Central, até agora um reduto liberal, e que representa cerca de 25% dos votos do país.

Em uma eleição na qual não há segundo turno, mais de quatro milhões de paraguaios foram convocados às urnas para escolher além desses cargos o novo Congresso (Senado e Câmara de Deputados) e os representantes do Parlasur (Parlamento do Mercosul).

Os resultados do Congresso serão conhecidos a partir da próxima semana.