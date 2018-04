Conselho de Segurança da ONU reúne-se hoje para analisar situação na Síria

Nações Unidas, 14 abr (EFE).- O Conselho de Segurança da ONU realizará neste sábado uma reunião com o objetivo de analisar a situação na Síria após a ação militar de EUA, Reino Unido e França.

Segundo o embaixador da Suécia na ONU, Carl Skau, a reunião acontecerá a partir das 11h (hora local; 12h de Brasília).

Esta será a quinta reunião do conselho nesta semana para debater a situação na Síria após as denúncias do suposto ataque com armas químicas denunciado no último fim de semana na cidade de Duma.