Conselho de Direitos Humanos se reunirá para tratar situação na Palestina

Genebra – O Conselho de Direitos Humanos da ONU convocou uma sessão urgente para esta sexta-feira com o objetivo de debater sobre as ações possíveis diante da onda de violência no território palestino da Faixa de Gaza.

A sessão vai acontecer por iniciativa da própria Palestina e dos Emirados Árabes Unidos, em nome de um amplo grupo de países árabes.

O pedido recebeu até agora o apoio de 26 países, dos quais 17 são membros do Conselho de Direitos Humanos e nove participam como observadores.

Para que o Conselho de Direitos Humanos possa realizar uma sessão especial é necessário o apoio de um terço dos 47 Estados que fazem parte do mesmo, com um mínimo de 16.

No início de março, os palestinos iniciaram em Gaza uma campanha de mobilizações chamada Marcha do Retorno para protestar contra a ocupação israelense e o bloqueio do território por parte do exército de Israel.

A mudança da embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém na segunda-feira agravou os protestos, e o Exército israelense respondeu com disparos de munição real contra os manifestantes, entre os quais houve até agora 60 mortes e mais de mil feridos.