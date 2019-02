Conheça as mulheres mais poderosas do planeta em 2014

1. Poderosas zoom_out_map 1/11 (Trench Roche/Flickr) Forbes divulgou nesta semana a sua lista das 72 pessoas mais poderosas do planeta em 2014 e que é liderada pelo presidente russo Vladimir Putin, seguido do presidente americano Barack Obama. Sobre a participação feminina na edição 2014, o ranking conta pela primeira vez com duas mulheres entre os dez primeiros lugares: Angela Merkel , a chanceler da Alemanha, e Janet Yellen , a presidente do banco central americano. Mas estas não são as únicas a fazerem parte deste seleto grupo. Para eleger os nomes, revela a publicação, uma extensa votação é realizada entre a equipe da Forbes e são avaliados critérios como os recursos financeiros que estas personalidades têm em mãos, a abrangência e o tipo de poder que exercem e também a quantidade de pessoas que são impactadas por suas ações. Veja aqui quem são as mulheres mais poderosas.

1ª Angela Merkel (Alemanha) (Thomas Peter/Reuters) O que faz -> É chanceler da Alemanha. No poder desde 2005, se tornou a primeira mulher a ser eleita para este cargo no país. Por quê está na lista -> Segundo a Forbes, o envolvimento alemão no cenário internacional é uma das maiores razões. Especialmente considerando o posicionamento do país em relação ao conflito na Ucrânia e a atuação no combate ao Estado Islâmico. Além disso, a economia alemã segue firme como uma das maiores e mais importantes do mundo.

2ª Janet Yellen (Estados Unidos) (Chip Somodevilla / Staff) O que faz -> É presidente do Federal Reserve, o banco central americano. Por quê está na lista-> Yellen tornou-se em 2014 a primeira mulher dos Estados Unidos a ocupar o posto. Para a Forbes, ela tem em mãos um importante desafio: restaurar o sonho americano que há muito tempo está esquecido por conta da alta taxa de desemprego no país

3ª Dilma Rousseff (Brasil) (Ueslei Marcelino/Reuters) O que faz -> É presidente do Brasil. Por quê está na lista ->Dilma é chefe da sétima maior economia do planeta e a primeira mulher a assumir este posto no Brasil. Segundo a Forbes, o ano de 2014 ficará marcado como difícil para a presidente por conta das controvérsias causadas pelos gastos do país com a Copa do Mundo e pela dificuldade com a qual venceu o pleito eleitoral.

4ª Christine Lagarde (França) (Getty Images) O que faz -> É diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI) Por quê está na lista -> Lagarde é a primeira mulher a dirigir o FMI e se destaca pela forma firme com a qual exige dos líderes mundiais que tomem medidas ousadas para garantir investimentos em infraestrutura, reformas em políticas fiscais e para que atuem na criação de empregos.

5ª Park Geun-hye (Coreia do Sul) (Chung Sung-Jun/Staff) O que faz -> É presidente da Coreia do Sul Por quê está na lista -> Em 2013, foi eleita a primeira mulher presidente da Coreia do Sul e desde então vem enfrentando desafios, como a tragédia com o navio de estudantes que naufragou com 475 pessoas a bordo (300 estudantes), e aumentando o envolvimento do país na política internacional.

6ª Ginni Rommety (Estados Unidos) (Paul Morigi/Stringer) O que faz -> É CEO da IBM Por quê está na lista -> Rommety assumiu o comando de uma das maiores empresas do mundo há cerca de dois anos, depois de gestões anteriores que foram muito bem-sucedidas. Segundo a Forbes, depois de um período conturbado de queda de receita, a empresa conseguiu retomar as rédeas ao longo de 2014. Daqui pra frente, a expectativa fica por conta dos resultados que as parcerias da IBM com a Apple e também com a SAP podem trazer para as contas da Big Blue.

7ª Mary Barra (Estados Unidos) (Bill Pugliano/Stringer) O que faz -> É CEO da General Motors (GM) Por quê está na lista -> Assumiu o controle de uma das maiores montadoras do planeta no início do ano e é a primeira mulher a liderar uma delas. Sua chefia, contudo, está sendo conturbada: uma falha na chave de ignição em carros da GM detectada neste ano causou 21 mortes e também o recall de 30 milhões de veículos. Segundo a Forbes, apesar das dificuldades, Barra está conseguindo dar continuidade aos planos de "uma nova GM". Em 2017, a montadora pretende lançar um "Cadillac inteligente", que permitirá aos motoristas que conduzam o carro sem as mãos ao volante.

8ª Gina Rinehart (Austrália) (Paul Kane/Stringer) O que faz -> Presidente do grupo de mineração Hancock Prospecting Por quê está na lista-> Rinehart herdou de seu pai a Hancock Prospecting, fato que a transformou na mulher mais rica da Ásia. Sob seu comando, a empresa aumentou o portfólio de mineração e fechou, neste ano, um importante negócio bilionário que permitirá a expansão da exploração de ferro.

9ª Magaret Chan (China) (Larry Busacca/Getty Images) O que faz -> É diretora-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) Por quê está na lista -> Em 2014, a OMS está enfrentando uma das piores crises já vistas na saúde mundial: a devastadora epidemia de ebola. A entidade se posicionou de forma firme contra o surto e vem tomando medidas para contê-lo. No entanto, há críticas em relação ao fato de que a OMS subestimou a gravidade da situação no momento do seu surgimento no início do ano.