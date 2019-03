Congresso dos EUA bloqueia Pentágono de destinar US$ 1 bilhão para muro

Washington – O Comitê de Serviços Armados da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos negou nesta terça-feira uma solicitação do Departamento de Defesa para destinar US$ 1 bilhão para construção do muro na fronteira com o México.

“O comitê rejeita esta solicitação e não aprova o uso de recursos proposto pelo Departamento de Defesa para construir barreiras adicionais e estradas, e instalar luzes nas proximidades da fronteira dos EUA”, afirmou o órgão em carta enviada ao Pentágono.

O documento, assinado pelo presidente do comitê, o democrata Adam Smith, contraria a decisão anunciada ontem pelo Pentágono de autorizar a destinação de US$ 1 bilhão para a construção do muro.

Esta medida foi tomada durante o estado de emergência nacional decretado em fevereiro pelo presidente Donald Trump, com o objetivo de conseguir mais verbas para erguer a barreira na fronteira com o México, sua principal promessa de campanha eleitoral de 2016.

“O Departamento de Defesa está tentando burlar o Congresso e o povo americano, que se opõem a usar o dinheiro dos contribuintes para a construção de um muro desnecessário. O Exército está pagando o preço”, criticou Smith em comunicado divulgado nesta terça-feira.

Esse US$ 1 bilhão, informou o Pentágono, serviria para construir 92 quilômetros de muro com 5,5 metros de altura nas regiões de Yuma (Arizona) e El Paso (Texas), assim como para melhorar vias e instalar iluminação nestes dois pontos da fronteira.