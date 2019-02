Confronto entre militares e indígenas deixa dois mortos na Venezuela

Caracas – O confronto ocorrido nesta sexta-feira em uma comunidade indígena com as Forças Armadas da Venezuela no estado venezuelano de Bolívar, na fronteira com o Brasil, deixou outra vítima, com o que subiu para dois o número de mortos, segundo informou o deputado opositor Américo de Grazia.

“Rolando García, indígena pemón, é a segunda vítima fatal da operação criminosa do general José Montoya”, escreveu o parlamentar na sua conta do Twitter.

Segundo os dados do deputado, há pelo menos 15 feridos por disparos, três deles em estado grave, e todas as vítimas são indígenas.