Conferência sobre coronavírus é cancelada por coronavírus

São Paulo — Não, você não leu errado: uma conferência sobre o impacto do coronavírus nos negócios, organizada pelo Council on Foreign Relations (CFR), nos Estados Unidos, foi cancelada pelo mesmo motivo que seria discutido no evento — o próprio coronavírus.

A mesa-redonda seria em Nova York, estado que decretou estado de emergência no último sábado (7), após 76 pessoas serem diagnosticadas com a Covid-19. Outros eventos da instituição em Washington também foram cancelados.

O cancelamento acontece em meio aos temores do vírus que já deixou mais de 4 mil mortos e cerca de 105 mil infectados. O festival de música Coachella, por exemplo, foi adiado para outubro e não acontecerá mais em abril deste ano.

No Brasil, são 34 infectados e 893 casos suspeitos.