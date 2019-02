Conceito de torre de água pode resolver o problema de abastecimento no Sudão

São Paulo – O designer polonês Hugon Kowalski criou um projeto de torre de água, em comemoração aos 50 anos da Organização das Nações Unidas, que adotou uma resolução de independência, liberdade e soberania para todas as nações africanas. A torre conceito foi apresentada na competição de arranha-céus da revista Evolo.

A disponibilidade de água doce no Sudão, uma área onde apenas 2% da terra é arável, é uma das questões mais importantes para toda a população. Em 2007, cientistas da Universidade de Boston descobriram um lago subterrâneo que poderia resolver os problemas de água de todos.

O lago subterrâneo, encontrado em Darfur, tem uma área de 31mil metros quadrados (décimo maior lago superficial no mundo). “Por uma questão de fato as pessoas não sabem que a guerra em Darfur foi resultados da falta de estabilidade provocada pela falta de água potável.” “Há água suficiente nos aquíferos para trazer a paz para Darfur e mais – o suficiente para reconstruir a economia da região. Atualmente temos realizados estudos geológicos e pesquisas arqueológicas, a fim de estabelecer se o local nos permite retirar água”, disse o cientista e pesquisador da Universidade de Boston, Farouk El-Baz à BBC News, em 2007.

A proposta do projeto de Kowalski é permitir o acesso às águas subterrâneas através de uma bomba. A forma do edifício foi inspirada em torres de água e também na árvore baobá, um símbolo do cerrado Africano.

A construção tem a intenção de provocar o desenvolvimento econômico, mas também estimular o intercâmbio cultural e a coexistência de diferentes religiões e línguas.

Cada uma das três torres simbolizará uma religião na cultura: o islã, o cristianismo e o animismo.

Dentro de cada uma delas teriam bombas e estações de tratamento de água, um hospital com uma unidade de vacinação, uma escola, um clube para jovens e adultos, armazenamento de alimentos e escritórios internacionais de organizações de caridade.

Cada edifício teria tanto uma parte acima do solo quanto uma base subterrânea. No centro, um reservatório de água. A partir daí, um sistema de tubos alimentam aos quartos acima do solo e as aldeias adjacentes. O fluxo da água seria constante, ajudando a manter a temperatura entre 6 ºC e 11 ºC.

Existem dois processos de circulação de água. A primeira parte de água extraída destina-se a aquecer ou arrefecer o edifício e é acessível para os usuários. A segunda é utilizada na construção em si (ou seja, cozinha, banheiros).

A escola com biblioteca ocupa dez andares de uma torre, enquanto 30 salas de aula acomodam até mil alunos. Abaixo de cada torre existe um banco de alimentos e uma estação de trem com passageiro e uma plataforma de carga, com elevadores de carga especialmente concebidos para o transporte de carros inteiros a partir da plataforma para qualquer nível da torre.

A internet é executada em todos os edifícios. A construção de cada uma das torres é colunar e em feixes para facilitar a montagem. Os materiais de construção são de criação e implementação local, contado com painéis solares e de aquecimento, aplicados para geração de energia.

As paredes são construídas usando tijolos secos empilhados comprimidos, feitos localmente, usando uma mistura de cimento, terra e água. Os tijolos seriam “assados” ​​no sol, assim, não requer energia extra e limita o impacto ambiental dos materiais. A escolha de usar este sistema representa o desejo de introduzir tecnologias alternativas e sustentáveis ​​dentro de um contexto que está ligado à prática de construção padronizada embora nem sempre ideal.