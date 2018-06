Comunicado do G7 é improvável por falta de consenso, dizem autoridades

La Malbaie, Canadá – É altamente improvável que líderes do G7 emitam um comunicado final quando a cúpula de dois dias no Canadá acabar no sábado devido à falta de consenso ente o grupo, que está altamente dividido sobre questões comerciais.

Diversas autoridades do G7 disseram à Reuters que será quase impossível se chegar a um comunicado – que precisa ser acordado pelos líderes de Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha, França, Japão e Itália – e que o Canadá divulgará um resumo da reunião no lugar do comunicado.