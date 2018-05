Como os líderes globais veem a saída dos EUA do acordo com o Irã

A decisão do presidente Donald Trump de retirar os Estados Unidos do acordo nuclear com o Irã despertou reações furiosas em Teerã, arrependimento na Europa e comemorações de Israel e Arábia Saudita.

Veja abaixo uma seleção de reações pelo mundo à maior decisão de política externa de Trump desde que chegou à Presidência.

“Guerra psicológica

“Essa ação foi um ato de guerra psicológica contra o Irã”.

— Presidente iraniano Hassan Rohani

Retomada de enriquecimento de urânio?

“Ordenei à Organização de Energia Atômica que tome as medidas necessárias para que, se for preciso, retome o enriquecimento industrial sem limites”.

— Rohani

Manter o acordo

“Mantenha-se fiel aos seus compromissos, como nós nos manteremos aos nossos, e juntos, com o restante da comunidade internacional, preservaremos o acordo nuclear”.

— Chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini

“Lamentam”

“A França, a Alemanha e o Reino Unido lamentam a decisão americana de sair do acordo nuclear. O regime internacional de luta contra a proliferação nuclear está em jogo. Vamos trabalhar coletivamente em um quadro mais amplo, que cubra a atividade nuclear, o período pós-2025, as atividades balísticas e a estabilidade no Oriente Médio, especialmente em Síria, Iêmen e Iraque“.

— Presidente francês Emmanuel Macron, no Twitter

Decepção

“Estamos profundamente decepcionados com a decisão do presidente dos EUA Donald Trump de unilateralmente se recusar a cumprir os compromissos do acordo”.

— Ministério de Relações Exteriores da Rússia

Compromisso

“Peço aos outros participantes do acordo que cumpram integralmente seus respectivos compromissos no âmbito do pacto e a todos os outros Estados-membros que apoiem este pacto”.

— Secretário-geral da ONU, António Guterres

“Decisão corajosa”

“Israel apoia totalmente a decisão corajosa tomada pelo presidente Trump de rejeitar o desastroso acordo nuclear com o regime terrorista de Teerã”.

— Primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu

Apoio dos sauditas

“O reino apoia (…) os passos anunciados pelo presidente dos Estados Unidos para se retirar do acordo nuclear (…) e restabelecer as sanções econômicas contra o Irã”.

— Ministério das Relações Exteriores saudita

“Erro grave”

“A realidade é clara. O JCPOA (Plano de Ação Conjunto Global) está funcionando (…) Eu acho que a decisão de colocar o acordo em risco sem nenhuma violação iraniana do acordo é um erro grave”.

— Ex-presidente americano Barack Obama, cujo governo assinou o acordo de 2015.

Novos conflitos?

“A saída unilateral dos Estados Unidos do acordo é uma decisão que vai causar instabilidade e novos conflitos”

— Porta-voz da Presidência turca, Ibrahim Kalin

“EUA não respeitam compromissos”-

“A Síria condena com força a decisão do presidente americano (…) que mostra mais uma vez que os Estados Unidos não respeitam seus compromissos e os acordos internacionais”

— Ministério de Relações Exteriores da Síria, citado pela agência oficial Sana