Como a Argentina está conseguindo vencer o coronavírus

Com menos de 4.400 casos de coronavírus, a Argentina é um dos poucos países do mundo que está conseguindo domar a covid-19, que já infectou mais de 74.400 pessoas no Brasil. No Canadá, já são mais de 52 mil infectados e, no Peru, 31 mil.

Há um mês, as projeções apontavam que o coronavírus poderia explodir na Argentina, contaminando mais de 45 mil pessoas, se o confinamento não fosse levado a sério. Por isso, o governo lançou mão de estratégias restritivas.

Desde o início da pandemia, foram adotadas medidas duras para controlar a propagação do vírus. No dia 20 de março, o presidente Alberto Fernandéz lançou um decreto proibindo a população de sair à rua a não ser para ir à farmácia e ao supermercado.

Funcionários públicos e outros profissionais que precisam exercer atividades presenciais devem ter às mãos uma autorização para circular pelas cidades. Quem tem que sair de casa para atender alguma emergência precisa estar munido de documentos que comprovem o motivo alegado para romper a quarentena. Policiais espalhados pelas ruas vêm fazendo a fiscalização.

O funcionamento de locais onde muita gente costuma se reunir, como, parques, feiras livres, mercados populares e shoppings, foi vedado desde o início da quarentena.

O governo também não cedeu à pressão de entidades de classe e grupos empresarias para reativar a economia antes do tempo. No início da semana, Fernandéz anunciou que a quarentena continua até o dia 10 de maio.

A diferença é que as pessoas poderão sair durante uma hora para atividades recreativas em uma distância de até 500 metros de suas casas.

A retomada econômica deverá ter pelo menos três fases. “Sabemos que muitos argentinos precisam voltar ao seu dia a dia, mas precisamos dar esse passo com cuidado”, disse o presidente.

Nas cidades menores, em que há bem poucos casos da covid-19, está prevista uma flexibilização maior já nesta semana. Em Buenos Aires, Córdoba e outros munícipios maiores, por enquanto a maioria das restrições continua valendo. Até aqui, vem dando certo. Na visão dos argentinos, não é hora de mudar muita coisa.