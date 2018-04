Comitê do Senado dos EUA aprova Mike Pompeo como secretário de Estado

São Paulo – O Comitê de Relações Exteriores do Senado dos Estados Unidos aprovou, por 11 votos a 9, a nomeação de Mike Pompeo como o novo secretário de Estado do país, após o senador republicano Rand Paul (Kentucky) apoiar o atual diretor da Agência Central de Inteligência (CIA, na sigla em inglês) americana para o posto, trocando de posição momentos antes da votação.

Pompeo estava prestes a enfrentar um revés histórico, tornando-se o primeiro indicado para comandar o Departamento de Estado que não conseguiria maioria no Comitê de Relações Exteriores desde 1925. A sessão no comitê começou minutos depois de Rand Paul ter dito que votaria a favor de Pompeo. Quando o diretor da CIA foi indicado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para comandar o Departamento de Estado, Rand Paul disse que não votaria a favor da nomeação.

“Tendo recebido garantias do presidente Trump e do diretor Pompeo de que ele concorda com o presidente sobre questões importantes, decidi apoiar sua indicação para ser o nosso próximo secretário de Estado”, disse Paul, em uma série de tuítes no início da noite de segunda-feira. Ele disse, ainda, que a decisão veio depois que ele falou com Trump “várias vezes hoje. Eu também me encontrei e conversei com Pompeo”.

A indicação de Pompeo, agora, vai para o plenário do Senado, onde ele tem 50 votos necessários para ser confirmado. A votação final deve ocorrer até o fim desta semana.