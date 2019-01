Comissão Europeia pede esforços antes da votação do acordo do Brexit

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, pediu nesta sexta-feira que todos os esforços possíveis sejam realizados antes da votação de terça-feira sobre o acordo do Brexit no parlamento britânico, evitando assim um divórcio abrupto.

“Um Brexit sem acordo seria uma catástrofe para nossos amigos britânicos e para os europeus continentais. Por isso, é preciso empregar todos os esforços antes de terça-feira”, declarou.

Juncker fez suas declarações durante uma coletiva de imprensa em Bucareste por ocasião do início da presidência pro tempore romena da UE e na companhia do presidente da Romênia, Klaus Iohannis.

O Parlamento britânico pretende votar o acordo de divórcio fechado com Bruxelas em 15 de janeiro, um texto rejeitado tanto pelos eurocéticos, para quem são feitas concessões inaceitáveis, como pelos pró-europeus.

As principais críticas centram-se no chamado mecanismo de “recuo” destinado a impedir a reintrodução de uma fronteira entre a Irlanda, país membro da UE, e a província britânica da Irlanda do Norte.