Comissão dos EUA prevê ganhos no PIB por acordo com México e Canadá

São Paulo — A Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos, um órgão apartidário que assessora o Legislativo e o Executivo, estima que o acordo fechado com o Canadá e o México deve elevar o Produto Interno Bruto (PIB) norte-americano em 0,35% e gerar 176 mil empregos. O modelo estima que o pacto, conhecido pelas siglas em inglês USMCA, deve ter um impacto positivo no comércio dos EUA, tanto entre os próprios parceiros como com o restante do mundo.

As exportações dos EUA para o Canadá devem aumentar 5,9% e as vendas para o México, 6,7%, prevê a comissão. As importações do Canadá e do México, por sua vez, aumentariam 4,8% e 3,8%, respectivamente. “O modelo estima que o acordo teria um impacto positivo em todos os setores industriais com a economia dos EUA.”

No setor automotivo, a expectativa é que ocorra um “pequeno aumento” dos preços dos veículos vendidos nos EUA, com uma “pequena queda” no consumo desses itens.

O documento da comissão também diz que o USMCA teria um impacto positivo para o setor agrícola dos EUA. O efeito combinado do acordo seria um avanço de US$ 2,2 bilhões nas exportações agrícolas e de alimentos dos EUA após a implementação completa. Um efeito seriam mais compras dos EUA de açúcar e produtos derivados de açúcar e de laticínios do Canadá. Além disso, as exportações americanas para o Canadá de laticínios, carne de aves, ovos e produtos que contêm ovos, bem como trigo e bebidas alcoólicas, também devem crescer.

Os EUA, o Canadá e o México mantinham desde 1994 o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta, na sigla em inglês). O presidente americano, Donald Trump, desistiu do Nafta e exigiu renegociar os termos do acordo, rebatizando-o de USMCA, que ainda precisa ser aprovado pelo Congresso em Washington.