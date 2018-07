Comemoração do título mundial tem quase 300 detidos na França

Paris – Quase 300 pessoas foram detidas em diversas cidades da França, a maioria em Paris, durante a comemoração do título da seleção francesa na Copa do Mundo na Rússia, segundo informou o Ministério do Interior da França.

Em comunicado, a pasta detalhou que a noite terminou com 292 detenções, 90 delas em Paris, e 45 policiais levemente feridos em alguns incidentes.

Apesar do clima de festa entre os milhões de franceses, Paris, Lyon e Marselha também tiveram algumas cenas de violência com lançamentos de pedras, quebra de vitrines e saques em lojas que obrigaram a intervenção da polícia.

A maior concentração aconteceu na avenida Champs-Élysées da capital, cheia de franceses em um ambiente festivo, que cantaram até altas horas da madrugada e levaram bandeiras do país.

Mas, em paralelo, um grupo violento começou a atacar a vitrine de uma conhecida loja, ato que foi respondido com jatos de água para dispersar o tumulto.