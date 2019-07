Comemoração do Dia da Bastilha é marcado por protestos em Paris

O presidente francês, Emmanuel Macron, supervisionou a comemoração anual do Dia da Bastilha na França, que este ano tem como tema a cooperação militar na União Europeia.

Bandeiras dos 10 países da Iniciativa Europeia de Intervenção, um pacto militar conjunto criado no ano passado, estavam na parada militar do domingo pela avenida Champs Elysees, em Paris.

Embora a exibição incluísse mais de 4.000 forças armadas, 69 aviões e 39 helicópteros, seu maior interesse era um homem que voava pelo ar em um dispositivo flyboard – a invenção do ex-campeão francês de jet ski, Franky Zapata.

As tensões nas ruas continuam altas em Paris, após meses de manifestações anti-Macron, pedindo mais ajuda para os trabalhadores franceses. Neste domingo, imagens da televisão mostraram policiais abordando um dos líderes do movimento Jaquetas Amarelas, Eric Drouet, enquanto ele ficava parado à margem do desfile. Fonte: Associated Press.