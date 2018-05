Começa diálogo entre Ortega e opositores na Nicarágua

A Igreja Católica abriu nesta quarta-feira um diálogo na Nicarágua para superar uma grave crise marcada por quase um mês de protestos que deixaram 58 mortos, e em que o presidente Daniel Ortega pediu que não se derramasse sangue entre irmãos.

“Bem-vindos à sessão de abertura do diálogo nacional”, anunciou um representante da Igreja na cerimônia inaugural.

A Conferência Episcopal da Nicarágua (CEN), presidida pelo cardeal Leopoldo Brenes, media as negociações, em que os setores estudantil, empresarial e da sociedade civil que se opõem ao governo buscam uma democratização e mesmo a renúncia do presidente.

“O sangue dos irmãos na Nicarágua não deve continuar a correr” e “a polícia tem ordens para não atirar” nos manifestantes, declarou Ortega ao abrir o diálogo, que acontece no seminário de Nossa Senhora de Fátima, na capital Manágua.

Ao discursar, Ortega foi interrompido várias vezes por gritos de “chega de repressão” e “assassino” por parte de representantes dos estudantes que participam das negociações.

Os estudantes foram aqueles que mais sofreram com a repressão das manifestações.

O governo está interessado em fazer justiça aos mortos e “por isso convidou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH)”, disse Ortega, que agradeceu ao CEN e ao cardinal Leopoldo Brenes “por este esforço extraordinário para que este diálogo fosse instalado”.

É a primeira vez que Ortega, que governou nos últimos anos com um controle quase absoluto do país e é pressionado pelos protestos em massa, concorda em dialogar com seus opositores. Sua esposa e vice-presidente Rosario Murillo também participa das conversações.

Além de 58 mortos, as manifestações deixaram quase 500 feridos, mais de 60 pessoas ainda desaparecidas e o caos em várias cidades por saques, incêndios e barricadas nas ruas.