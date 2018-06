Começa cúpula da UE para buscar soluções à crise política por imigração

Bruxelas – Os chefes de Estado e Governo da União Europeia (UE) iniciaram nesta quinta-feira uma cúpula europeia de dois dias onde tentarão buscar soluções para a crise política criada pela questão migratória e revisarão outros assuntos, como as negociações do “brexit” e a reforma do euro.

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, disse à sua chegada à reunião que pedirá aos líderes centrar os esforços nas fronteiras exteriores da UE, incluindo o projeto de criar plataformas de desembarque para imigrantes fora do território do bloco.

“A alternativa a isto seria um avanço caótico para o fechamento das fronteiras, também dentro da UE, assim como conflitos crescentes entre Estados-membros da UE”, advertiu Tusk.