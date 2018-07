Começa 2ª missão de resgate dos jovens presos em caverna na Tailândia

Mae Sai – As equipes de salvamento retomaram nesta segunda-feira a segunda missão destinada a resgatar oito crianças e um adulto presos em uma caverna do norte da Tailândia desde o dia 23 de junho, depois de retirarem quatro deles no domingo.

Uma equipe de mergulhadoras entrou na cavidade às 11h (horário local, 1h em Brasília) com o objetivo de retornar com algum dos oito menores, afirmou Narongsak Ossottanakorn, porta-voz oficial da operação, em entrevista coletiva.

As vítimas estão presas em uma gruta a quatro quilômetros da entrada da caverna.

Os trabalhos foram interrompidas durante cerca de 14 horas para que os membros de salvamento repusessem os cilindros de ar comprimido utilizados no domingo e reavaliar as condições nas inundações parciais da cavidade, situada na província de Chiang Rai.

Narongsak alertou que esta segunda tentativa pode ser mais “rápida do que o previsto” graças às boas condições que os especialistas encontraram ontem no interior dos túneis subterrâneos.

O porta-voz evitou prever um horário para ver o próximo resgatado sair pela entrada da caverna.

A operação de domingo durou várias horas: a equipe partiu às 10h (0h em Brasília) e retornou com o primeiro resgatado às 17h40 (7h40), e o segundo dez minutos depois, enquanto os outros dois demoraram mais de duas horas.

Os quatro resgatados foram levados ao hospital de Chiang Rai.

Os familiares ainda não puderam tocar nas crianças no hospital para proteger-lhes de doenças devido ao frágil sistema imunológico de apresentam, mas puderam vê-los através de um vidro.

O ministro tailandês de Interior, Anupong Paochinda, afirmou hoje à imprensa local que todos estão sãos e salvos.

Os outros nove jovens continuam na cavidade situada a quatro quilômetros de profundidade onde foram encontrados no dia 2 de julho, após uma missão de busca e resgate que começou há 16 dias.

A chegada no sábado passado de um temporal à região e que permanecerá durante grande parte da semana fez com que os responsáveis por esta operação de resgate decidissem agir.

As precipitações são uma das principais preocupações das autoridades, porque a água filtrada pelo monte pode voltar a inundar as galerias e anular a drenagem realizada desde que os 12 estudantes, de entre 11 e 16 anos, e seu professor, de 26, foram encontrados.

Narongsak insistiu em alertar sobre o problema que as chuvas representam, mas disse que uma equipe de militares está no monte com a tarefa de bloquear a entrada de água para os túneis subterrâneos.

O grupo de estudantes e seu professor entrou nas galerias no sábado 23 de junho após um treino de futebol, quando uma súbita tempestade começou a inundar a cavidade e lhes impediu a saída.