Combates na Síria deixam pelo menos 13 soldados mortos

Cairo – Pelo menos 13 soldados das forças governamentais sírias morreram neste sábado em combates e um atentado contra a facção Exército Khaled bin Walid, vinculada ao grupo terrorista Estado Islâmico, no oeste da província de Deraa onde os extremistas controlam a bacia do rio Yarmouk.

O Observatório Sírio de Direitos Humanos informou hoje em comunicado que a intensidade dos enfrentamentos e dos ataques terrestres e aéreos entre as duas partes aumentou no oeste de Deraa e que oito pessoas perderam a vida após a explosão de um carro-bomba nesta região.

Enquanto isso, os aviões de combate sobrevoam o rio Yarmouk acompanhados pelos disparos de obuses de artilharia e mísseis.

Por outro lado, as forças sírias governamentais e seus aliados se desdobraram ao longo da linha adjacente nas Colinas do Golã sírias ocupadas por Israel, ampliando seu controle na vizinha província da Quneitra após a saída do primeiro rodízio dos últimos combatentes rebeldes que ficavam na região.

As forças leais a Damasco se desdobraram nas últimas 24 horas também em outros povoados e colinas, estendendo seu poder na maior parte de Quneitra, exceto o setor norte onde até o momento não entrou.

Cerca de 55 ônibus com rebeldes e civis das últimas zonas que estavam em poder da oposição síria no sul do país saíram hoje de Quneitra em direção à província de Idlib (norte), controlada por forças opositoras e islamitas.