Combates em Ghouta, na Síria, deixam pelo menos 19 mortos

Cairo – Uma série de combates explodiram neste domingo entre as forças leais ao presidente sírio, Bashar al Assad, e duas facções islâmicas na região de Ghouta Oriental, na periferia de Damasco, nos quais foram registrados pelo menos 19 mortos.

As forças governamentais, que assediam Ghouta Oriental, enfrentaram o grupo Exército do Islã na cidade da Al Marsh, no sudeste da região, e o Movimento dos Livres de Sham em Harasta, no noroeste do enclave rebelde, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos.

Em Al Marsh foram registrados pelo menos 19 mortos, embora a ONG não tenha especificado o número de baixas em cada lado e nem as vítimas na outra frente de combate.

Os confrontos se iniciaram um dia depois de o Conselho de Segurança da ONU aprovar de forma unânime uma resolução que exigia a todas as partes beligerantes a cessação urgente das hostilidades humanitárias durante 30 dias em todo o território sírio, incluindo de forma expressa Ghouta Oriental.

Em uma semana de intensos ataques aéreos, de artilharia e com mísseis, pelo menos 519 pessoas morreram na região, segundo os dados divulgados pelo Observatório. EFE