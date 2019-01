Comandante do Estado Islâmico foi morto no Afeganistão, dizem EUA

Um importante comandante do Estado Islâmico foi morto no Afeganistão durante um ataque, afirmaram neste sábado forças norte-americanas no país.

Khetab Emir foi morto em um ataque em 10 de janeiro, na província de Nangarhar, no leste, disse o tenente Ubon Mendie, porta-voz das forças dos EUA baseadas no Afeganistão.

Emir, que era conhecido por vários nomes, facilitou ataques notórios e forneceu armas e materiais para explosivos a militantes do Estado Islâmico, disse Mendie, em um comunicado.

“Sua morte ajuda a proteger afegãos inocentes de futuros ataques do Estado Islâmico e enfraquece sua presença em Nangarhar”, disse Mendie.

Militantes do Estado Islâmico desenvolveram um reduto na província na fronteira leste do Afeganistão com o Paquistão e se tornaram um dos grupos militantes mais perigosos do país.

A afiliada local linha-dura do grupo, conhecida como Estado Islâmico Província de Khorasan (ISKP), em referência a um antigo nome da região que inclui o Afeganistão, está ativa desde 2015, lutando contra o Talibã e forças estrangeiras no Afeganistão.

A luta contra o Estado Islâmico e outros grupos militantes, como a Al Qaeda e o Talibã, está no coração da missão antiterrorismo liderada pelos EUA e sendo conduzida ao lado da operação Apoio Resoluto, com o objetivo de treinar e a aconselhar forças de segurança do Afeganistão.