Ciclone Fani força evacuação de 1 milhão de pessoas na Índia

Da Redação, com agências

Por Da Redação, com agências

Autoridades ordenaram a retirada de mais de 1 milhão de pessoas dos distritos litorâneos do leste da Índia diante da chegada prevista do ciclone Fani com ventos de 200 km/hora.

Pelo menos três pessoas morrem no estado de Odisha, no leste da Índia.

“Até agora só recebemos informação de três pessoas mortas em incidentes separados”, explicou à Agência Efe um membro da sala de controle da Força Nacional de Resposta a Desastres, Jacob Kispotta.

Segundo a fonte, as comunicações foram afetadas por causa dos fortes ventos e precipitações, e as autoridades têm problemas para receber informações vindas das áreas atingidas e coordenar-se.

O Fani atingiu a costa indiana esta manhã às 8h (horário local, 23h30 de quinta-feira em Brasília) perto da cidade litorânea de Puri e o olho da tempestade tocou terra duas horas depois, de acordo com as últimas informações do Departamento de Meteorologia indiano. Os principais aeroportos da região foram fechados.

A costa indiana costuma sofrer com a chegada de fenômenos meteorológicos, um dos últimos em outubro do ano passado, o ciclone “muito severo” Titli, que causou 60 mortes em sua passagem pelo estado de Odisha.

Governo de Bangladesh colocou seu Exército em alerta e ordenou a retirada de 19 distritos costeiros, onde mais de 4 mil abrigos foram abertos.