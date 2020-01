Com união republicana, impeachment de Trump pode acabar hoje

São Paulo — A sexta-feira deverá ser decisiva no processo de impeachment do presidente Donald Trump. A expectativa é que os senadores americanos coloquem em votação a possibilidade de o Senado convocar testemunhas para depor no processo que julga se Trump deve ser removido do cargo.

Se a proposta for rejeitada pelo Senado – onde o Partido Republicano tem maioria –, a expectativa é que os senadores republicanos pressionem para encerrar a análise do processo e colocar a proposta de impeachment em votação no plenário.

Se isso acontecer, o impeachment pode ser encerrado já nesta sexta-feira, duas semanas depois do início no Senado. Isso faria que o julgamento contra Trump se tornasse o mais curto na história. O caso mais rápido a passar no Senado até hoje é o de Bill Clinton, que teve duração de um mês.

Na noite de quinta-feira, os senadores democratas fizeram discursos a favor da convocação de testemunhas na tentativa de convencer a ala moderada do Partido Republicano a votar pela aprovação.

Depois do fim da sessão de quinta, a republicana Susan Collins divulgou um comunicado dizendo que votará a favor da convocação. Outra republicana, Lisa Murkowski, afirmou que iria refletir sobre a questão. Já o senador Lamar Alexander, também do Partido Republicano, afirmou que votará contra. O voto dele era uma grande esperança para os democratas.

É necessário que pelo menos quatro senadores republicanos votem a favor da convocação para que o processo continue. Os republicanos têm maioria no Senado e contam com 53 votos. Já os democratas têm 45. Outros dois senadores não têm partido, totalizando 100 votos.

A esperança dos democratas é aprovar a intimação de testemunhas para que John Bolton, ex-assessor de segurança nacional da Casa Branca, seja chamado a depor.

Na semana passada, o jornal New York Times revelou que Bolton prepara o lançamento de um livro em que conta ter ouvido diretamente de Trump que a ajuda militar à Ucrânia seria bloqueada para pressionar o governo ucraniano a entregar informações sobre o candidato democrata Joe Biden e seu filho Hunter Biden para a campanha de Trump.

O depoimento de Bolton poderia ser devastador para Trump, uma vez que, pela primeira vez, poderia haver evidências de que o presidente usou o cargo em benefício político próprio, o que configura um crime de abuso de poder.

Durante o processo de impeachment na Câmara, a Casa Branca bloqueou todas as tentativas de convocar testemunhas diretamente envolvidas no caso. A chance de Trump passar ileso pelo impeachment é agora.