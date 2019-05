Com pedido de extradição ao Brasil, principal traficante boliviano é preso

La Paz, 11 mai (EFE).- O maior traficante boliviano, Pedro Montenegro, procurado internacionalmente e com pedido de extradição ao Brasil, foi preso neste sábado na Bolívia, onde o seu caso provocou uma crise na Polícia pela suposta conivência de alguns comandantes.

“O Ministério de Governo comunica à opinião pública que foi detido o cidadão Pedro Montenegro Paz”, informou, em comunicado, o órgão.

De acordo com o boletim, Montenegro será apresentado nas próximas horas ao comando da Polícia Boliviana da cidade de Santa Cruz de La Sierra. Ele tem uma ordem de captura internacional, já que no Brasil é procurado desde 2015, por causa do envio de 1,3 tonelada de droga para a Europa, e aparentemente viveu desde 2009 na Bolívia com identidade falsa.

A suposta cumplicidade de comandantes da Polícia para descumprir a ordem internacional de detenção da Interpol provocou uma séria reestruturação da corporação nas últimas semanas, com medidas como a substituição total dos cerca de 150 agentes da Força Especial de Luta Contra o Crime de Santa Cruz de La Sierra.

A Promotoria determinou a prisão do ex-diretor da Força Especial de Luta Contra o Crime (FELCC) da região, Gonzalo Medina, entre outros chefes de polícia, em uma investigação sobre possíveis vínculos com o tráfico de drogas. EFE