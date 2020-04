Com mais de 6 mil altas, Espanha bate recorde de recuperações da covid-19

Na noite de terça-feira (28), a Espanha registrou o maior número de recuperados do coronavírus em um único dia. Foram 6.399 pessoas curadas nas últimas 24 horas.

No total, a Espanha soma cerca de 213 mil casos registados e 123.903 recuperados. O número de óbitos chegou a 24.275, sendo o 2º maior da Europa, segundo dados da Universidade Johns Hopkins.

O pico do surto da doença no país foi no início de abril, quando o Ministério da Saúde espanhol chegou a registrar mais de 8 mil novos casos e 950 mortes diárias.

“A evolução que estamos vendo ainda é muito favorável e está alinhada com o que esperávamos”, disse o coordenador de emergência em saúde, Fernando Simón, em entrevista coletiva nesta quarta-feira.