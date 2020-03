Com mais de 300 mil casos, contágio de coronavírus dobra em uma semana

O número de pessoas contagiadas pelo novo coronavírus, causador da doença Covid-19, mais do que dobrou em uma semana no mundo. São 316 mil casos registrados em mais de 160 países. Em 15 de março, eram 153 mil. O número de mortes passou de 5.735 para 13 mil, um aumento de 130% no mundo.

Na última semana, o Brasil passou de 200 casos para mais de 1.100, ou seja, o número de pessoas infectadas se multiplicou mais de cinco vezes.

Com a epidemia mais controlada, a China registra cada vez menos casos da doença, tendo chegado a passar três dias sem casos de transmissão local do vírus. A Itália, por outro lado, já superou o país chinês em número de mortos. São 4.825 contra 3.261 da China.

Especialistas recomendam a permanência das pessoas em casa o máximo de tempo possível para conter a propagação do novo coronavírus, que causa doença respiratória que pode ter sintomas graves. Por enquanto, nenhum país encontrou uma cura para a doença e uma vacina é prevista para cerca de um ano no futuro, nas estimativas mais otimistas.

Pesquisadores da China, da França e dos Estados Unidos reportaram resultados positivos no tratamento da Covid-19 com a cloroquina, que já testada em hospitais brasileiros, mediante autorização da família e apenas em quadros clínicos graves.

Como o vírus pode permanecer em ambientes por até três dias, dependendo do material onde ele se encontra, infectologistas recomendam cuidados como manter a casa limpa, lavar as mãos com água e sabão sempre que possível e ter álcool em gel à disposição quando não for possível a higiene devida das mãos.

