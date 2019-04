Colômbia nega ser responsável por apagões na Venezuela

O governo de Iván Duque negou nesta segunda-feira as acusações do presidente Nicolás Maduro, segundo quem a Colômbia estaria envolvida em ataques cibernéticos contra o sistema elétrico que causaram apagões maciços na Venezuela.

“Tais acusações não têm qualquer fundamento e pretendem confundir a opinião pública e encobrir a responsabilidade do regime ilegítimo liderado por Nicolas Maduro na crise multidimensional na Venezuela”, declarou o ministério das Relações Exterioresem um comunicado.

Maduro denunciou no sábado “ataques” contra o sistema elétrico executados a partir do Chile e da Colômbia com o apoio do governo dos Estados Unidos.

Embora o presidente venezuelano diga que o governo é vítima de “ciberterrorismo”, especialistas alertam que os apagões são o resultado da corrupção, falta de manutenção de infraestrutura e inépcia.

A Venezuela, que rompeu relações com a Colômbia, está imersa em uma grave crise econômica e política agravada nas últimas semanas por uma série de apagões.

Atingidos por uma inflação que este ano pode alcançar 10.000.000%, de acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), os venezuelanos também sofrem com a escassez de bens de consumo e com o colapso dos serviços públicos.

Duque considera Maduro um “ditador” e apoia os Estados Unidos na pressão diplomática internacional contra sua administração.