Colômbia irá fechar fronteiras antes de eleições legislativas

Bogotá – A Colômbia irá fechar seus postos de imigração por terra e mar por 70 horas antes das eleições legislativas e primárias presidenciais no domingo, informou nesta quarta-feira a autoridade imigratória do país, destacando que isto é um procedimento padrão.

Neste ano, milhares de venezuelanos têm entrado no país pela fronteira, alguns como imigrantes, outro como visitantes compradores atrás de bens básicos, conforme a economia em crise provocou escassez de muitos itens na Venezuela.

“Assim como feito historicamente todas as vezes em que há eleições em território nacional, o fechamento de nossas fronteiras tem sido ordenado, com o objetivo de manter a ordem pública durante o período de votação”, disse Christian Kruger, chefe da agência de imigração, em comunicado.

As fronteiras serão fechadas às 18h de quinta-feira, no horário local, e reabertas assim que as urnas forem fechadas, às 16h de domingo, segundo comunicado. Haverá equipe extra para avaliar viajantes que aguardavam assim que os postos forem reabertos, segundo o comunicado.

Mais de meio milhão de venezuelanos foram para a Colômbia, enquanto outros 650 mil podem ter entrado no país à caminho de outros destinos ou em visita antes de voltarem para casa. Os números não incluem milhares que podem ter cruzado a fronteira ilegalmente.