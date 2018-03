Colômbia e rebeldes do ELN vão retomar negociações de paz

Bogotá – A Colômbia e o grupo guerrilheiro ELN vão reiniciar negociações de paz no Equador, afirmou o presidente colombiano, Juan Manuel Santos, nesta segunda-feira, depois de uma interrupção de seis semanas marcada por mortes em ambos os lados.

Santos suspendeu as conversas em janeiro depois que o Exército de Libertação Nacional (ELN) lançou uma série de atentados com bomba que mataram oito policiais e deixaram dezenas de feridos, imediatamente após o fim do primeiro cessar-fogo bilateral.

“Pensando na vida, em salvar vidas, em conseguir uma paz completa para a Colômbia, decidi retomar os diálogos de paz com o ELN”, disse Santos em declaração na sede da Presidência. “Para este fim eu dei instruções ao chefe da equipe de negociação, Gustavo Bell, para viajar a Quito e reativar a mesa de diálogo.”

Santos anunciou a retomada do diálogo depois que o grupo rebelde declarou uma trégua unilateral que permitiu que as eleições legislativas e as consultas presidenciais do fim de semana transcorressem em paz.