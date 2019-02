Colômbia e Farc querem acordo de paz “rápido”

Oslo – Os negociadores do governo da Colômbia e das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) afirmaram nesta sexta-feira que estão tomando medidas para garantir que o cessar-fogo não acabe, enquanto trabalham juntos para salvar o acordo de paz derrotado em um referendo no país no dia 2.

Em entrevista coletiva conjunta em Havana, os dois lados leram um comunicado conjunto no qual se comprometem a ouvir os que votaram contra o acordo, com o objetivo de “definir rapidamente” uma solução para o impasse.

“Os ajustes e aperfeiçoamentos propostos que vêm desse processo serão discutidos entre o governo e as Farc para dar garantias a todos”, afirma o comunicado.

Os dois lados convidaram a Organização das Nações Unidas a começar a monitorar o cessar-fogo já em vigor, bem como os termos estabelecidos pelo acordo.

As negociações ocorrem no mesmo dia em que o presidente colombiano, Juan Manuel Santos, recebeu o Nobel da Paz por seus esforços para encerrar a guerra civil no país. Fonte: Associated Press.