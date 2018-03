Colômbia captura um dos envolvidos a ataque à polícia

Bogotá – As autoridades da Colômbia capturaram nas últimas horas outro dos envolvidos no atentado terrorista contra uma estação de Polícia da cidade de Barranquilla que no dia 27 de janeiro deixou sete soldados mortos e 40 feridos.

“Parabéns à Polícia Nacional por causa de uma nova importante captura que tem a ver com o atentado à estação em Barranquilla”, escreveu o Ministério de Defesa no Twitter.

A pessoa capturada, no município de Malambo, que faz parte do departamento de Atlántico, cuja capital é Barranquilla, foi identificada como Nilson Mier Vargas, de 49 anos, acusado de abrigar na sua residência a pessoa que ativou a carga explosiva na estação San José.

No dia 15 de fevereiro as autoridades colombianas já tinham capturado em Bogotá o guerrilheiro do Exército de Libertação Nacional (ELN) Rafael Antonio Botero Restrepo, assinalado como suposto responsável pelo atentado contra a Polícia.