Colisão entre ônibus e caminhão deixa 18 mortos no sul da China

Pequim – Pelo menos 18 pessoas morreram e 14 ficaram feridas após uma colisão ocorrida na noite de sexta-feira, entre um ônibus e um caminhão, na província de Hunan, no sul da China, informou neste sábado o jornal “South China Morning Post”.

O acidente aconteceu quando o ônibus atravessou a pista de uma estrada do distrito de Hengdong, por razões ainda desconhecidas, e se chocou frontalmente com o caminhão.

Pouco depois do acidente, os serviços de saúde confirmaram a morte de nove pessoas que estavam no ônibus e de um passageiro do caminhão, mas o número total de vítimas subiu hoje para 18.

Por enquanto, a origem e destino do ônibus, operado por uma companhia de transportes de Henan, são desconhecidos.

De acordo com o jornal “Beijing Youth Daily”, as autoridades da província de Henan já tinham advertido a essa empresa sobre os riscos de permitir que seus motoristas trabalhem em estado de cansaço, e no mês de abril exigiram que fosse dado um curso aos funcionários alertando sobre os riscos da fadiga.

O excesso de velocidade, ultrapassagens perigosas, veículos em más condições de manutenção e motoristas cansados são as razões dos principais acidentes de trânsito na China, afirmou o jornal.