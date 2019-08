Colisão entre helicóptero e ultraleve na Espanha deixa 5 mortos

Palma de Mallorca (Espanha), 25 ago (EFE).- Uma colisão entre um helicóptero e um ultraleve em pleno voo matou neste domingo cinco pessoas, uma delas menor de idade, informaram à Agência Efe a Guarda Civil e o governo regional das Ilhas Baleares.

O acidente aconteceu às 13h35 (horário local; 8h35 de Brasília), e os destroços das aeronaves caíram na parte central da ilha, sem deixar feridos, segundo as primeiras informações. Os três ocupantes do helicóptero e os dois do ultraleve morreram.

Fontes da Guarda Civil disseram que vão abrir uma investigação para esclarecer o motivo da colisão.

A presidente regional das Ilhas Baleares, Francina Armengol, lamentou o acidente e afirmou que equipes de emergência estão trabalhando no local da queda das aeronaves.

“Nossos pensamentos estão com as vítimas”, afirmou a política no Twitter. EFE