Colisão entre aviões militares deixa um morto na Alemanha

Berlim — Um piloto morreu após dois caças de combate Eurofighter terem colidido no ar no nordeste da Alemanha, informou a emissora de televisão n-tv nesta segunda-feira, enquanto o piloto do outro avião teria saltado de paraquedas em segurança.

Os caças, pertencentes às Forças Armadas da Alemanha, estavam desarmados quando colidiram perto da base militar de Laage, no Estado de Mecklenburg-Vorpommern, no leste do país, informou a Força Aérea Alemã.

“Juntamente com um terceiro Eurofighter, eles estavam em uma missão de combate aéreo”, disse a Força Aérea. “O piloto do terceiro Eurofighter observou a colisão e informou que dois paraquedas desceram ao solo.”

Mas, enquanto um dos pilotos foi encontrado vivo na copa de uma árvore logo após o acidente, segundo a rádio Ostseewelle, a polícia disse à emissora n-tv que o outro piloto havia sido encontrado morto.

A Ostseewelle, que relatou o acidente pela primeira vez, postou um vídeo enviado por um ouvinte que, segundo a emissora, mostra duas colunas de fumaça em locais separados a uma certa distância um do outro.

A estação de rádio descreveu um amontoado de escombros na área do acidente, que, segundo a emissora, provocou um pequeno incêndio florestal.

Nenhum detalhe estava imediatamente disponível sobre as circunstâncias do acidente.

Cerca de 400 Eurofighters — caças fabricados pelo consórcio Airbus, BAE Systems e Leonardo — estão em serviço em todo o mundo atualmente.