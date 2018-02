Colisão de trem mata ao menos 2 pessoas na Carolina do Sul

Ao menos duas pessoas morreram e outras 70 ficaram feridas neste domingo (4) quando um trem que transportava 147 passageiros colidiu com um trem de carga no estado americano da Carolina do Sul, informou a polícia local.

O trem de passageiros, que viajava de Nova York para Miami, chocou-se contra um trem de carga e descarrilou em Cayce, perto da cidade de Columbia, a capital do estado, por volta das 02h30 deste domingo.

A companhia ferroviária Amtrak indicou em um comunicado que a locomotiva descarrilou junto com alguns vagões de passageiros.

Segundo veículos de comunicação, os feridos sofreram cortes e fraturas.

O departamento de Polícia do condado de Lexington confirmou que todos os passageiros foram evacuados do trem, enquanto o National Transportation Safety Board (NTSB) indicou que investiga o incidente.

As autoridades acrescentaram que, embora quase 19 mil litros de combustível tenham sido derramados após o acidente, não representava perigo para o público.

“O acidente foi muito perto do mercado agrícola do estado e de áreas residencias, mas todos estão a salvo”, declarou Derrec Becker, porta-voz da divisão de emergência na Carolina do Sul.

Por sua vez, a Cruz Vermelha indicou que está fornecendo apoio às vítimas.

O passageiro Derek Pettaway relatou à rede CNN que viajava da Filadelfia para Orlando em uma cabine com dormitório quando despertou com o impacto da colisão.

Ele acrescentou que os funcionários da companhia ferroviária evacuaram os passageiros “de maneira muito tranquila”.

“Ninguém entrou em pânico. Estou certo que a maioria das pessoas estavam dormindo. Foi um grande choque”.

Não há informações sobre quantas pessoas viajavam no trem de carga ou se um dos dois trens estava parado no momento da colisão.

O acidente ocorre alguns dias depois de um outro trem transportando dezenas de congressistas americanos bater em um caminhão de lixo no estado da Virgínia, deixando um morto e alguns feridos.