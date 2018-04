Colisão de trem com van escolar deixa 13 crianças mortas na Índia

Mumbai – Um trem atingiu uma van escolar em um cruzamento da linha férrea na Índia nesta quinta-feira, matando 13 crianças, no segundo grande acidente envolvendo estudantes em pouco mais de duas semanas no país.

A polícia está investigando a causa do acidente ocorrido no Estado de Uttar Pradesh, mas autoridades disseram que o motorista do veículo escolar seria o responsável pela segurança em cruzamentos sem a presença de fiscais.

“Os trens não são responsáveis no caso de cruzamentos de nível sem vigilância”, disse Ashwani Lohani, presidente da agência do governo responsável pelas ferrovias.

O ministro-chefe do Estado, Yogi Adityanath, disse a repórteres no local que o acidente pode ter sido resultado de negligência por parte do motorista, que, segundo ele, estaria usando fones de ouvido na ocasião.

Além dos 13 mortos, 8 crianças e o motorista ficaram feridos e foram hospitalizados, informou a polícia. Havia 22 crianças no veículo.

O ministro das Ferrovias, Piyush Goyal, disse que um inquérito já foi ordenado e que seu ministério pagará indenização às famílias dos mortos.

Lohani disse que, no longo prazo, a solução é a substituição de todos os cruzamentos sem vigilância na gigantesca malha ferroviária indiana por pontes ou túneis. “Estamos trabalhando nisso, mas levará tempo”.

No dia 9 de abril ao menos 24 crianças e três adultos morreram quando um ônibus escolar despencou de uma estrada em uma montanha em Himachal Pradesh, Estado do norte indiano.