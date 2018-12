Coletes amarelos planejam manifestação em meio às celebrações de Ano Novo

Paris – Paris está se preparando as celebrações anuais de virada de ano na Champs-Elysées sob forte segurança, tendo em vista que alguns manifestantes que ficaram conhecidos como “coletes amarelos” estão planejando marchar na famosa avenida.

Manifestantes contrários ao governo, irritados com os impostos e as políticas pró-mercado do presidente Emmanuel Macron, fizeram apelos nas redes sociais para um “evento festivo” em Paris e outras cidades francesas.

Centenas de milhares de parisienses e turistas tradicionalmente se reúnem na Champs-Elysées para celebrar a chegada do Ano Novo e assistir ao espetáculo de luzes nos arredores do monumento Arco do Triunfo.

A polícia parisiense montou um perímetro de segurança na área, com inspeção em bolsas, proibição de álcool e restrições ao tráfego. Mais de 147 mil homens das forças de segurança francesas estão trabalhando todo o país para garantir a segurança.

Na virada de ano anterior, foram registrados na França incidentes com carros queimados e outras desordens.