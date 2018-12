“Coletes amarelos” despistam polícia e aparecem no centro de Paris

Paris – Centenas de “coletes amarelos”, o movimento que organizou os protestos contra o governo da França, apareceram de surpresa neste sábado no centro de Paris, onde foram bloqueados pela polícia perto da praça Madeleine, a menos de um quilômetro do palácio do Eliseu.

Embora os manifestantes tenham anunciado para hoje uma grande passeata em Versalhes, no oeste da capital, começaram a se concentrar nesta manhã perto da Basílica de Sacré Coeur, no bairro de Montmartre, no norte, em uma manobra de despistamento. Em seguida, caminharam pelas ruas até chegarem perto do Eliseu.

Essa nova estratégia dos “coletes amarelos” conseguiu despistar a polícia, que teve que se deslocar rapidamente para isolar a manifestação.

Até o momento, a maior parte da passeata está controlada em uma rua adjacente à praça Madeleine e não há registros de detenções entre os “coletes amarelos”.