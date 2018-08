Coalizão árabe afirma que bombardeio no Iêmen é legítimo

Riad – A coalizão árabe liderada pela Arábia Saudita afirmou que o bombardeio realizado nesta quinta-feira no noroeste do Iêmen, que atingiu um ônibus que transportava crianças, é uma “ação militar legítima”.

“O ataque que aconteceu hoje na província de Saada é uma ação militar legítima contra os elementos que planejaram e fizeram o ataque contra civis na noite de ontem na cidade de Jizan (Arábia Saudita) que matou e feriu civis”, disse o porta-voz da coalizão, Turki al Maliki, em comunicado.

O bombardeio “foi realizado conforme o direito internacional humanitário e as suas normas costumeiras”, disse Al Maliki.

Além disso, a coalizão “tomará todas as medidas contra os atos criminosos e terroristas das milícias terroristas houthis pertencentes ao Irã, como o recrutamento de crianças, levá-las ao campo de batalha e usá-las como ferramentas e como cobertura dos seus atos terroristas”, acrescentou.

No ataque, realizado na cidade de Dahyan, ao norte de Saada, dezenas de pessoas foram mortas ou ficaram feridas, segundo informou a Cruz Vermelha iemenita.

O bombardeio atingiu um ônibus que transportava crianças na região de um mercado da cidade.

O porta-voz do Ministério da Saúde do Governo dos houthis, Youssef al Hadari, disse à Agência Efe que 39 pessoas morreram e 43 ficaram feridas no ataque, segundo “dados preliminares”.