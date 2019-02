Cinco pessoas morrem em ataque armado em bar em Cancún

Cinco pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas em um ataque armado na noite de sexta-feira em um bar do balneário turístico de Cancún, no leste do México, informaram autoridades locais neste sábado.

“Quatro pessoas entraram no estabelecimento com uma arma longa e três curtas, abrindo fogo contra os presentes”, disse o Ministério Público do estado de Quintana Roo em comunicado.

“O saldo foi de cinco pessoas mortas e outras cinco feridas que foram transferidas ao hospital para receber tratamento médico”.

O MP informou que três dos mortos já foram identificados. Três pessoas também foram presas.

Cancún e Playa del Carmen são os principais destinos de turistas internacionais no México e foram alvo de diversos atos de violência nos últimos anos.

Nesses locais, cartéis disputam o controle de rotas do narcotráfico e de venda de drogas.