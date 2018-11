Cinco mortos e 32 feridos em acidente de ônibus em Hong Kong

Cinco pessoas morreram e 32 ficaram feridas nesta sexta-feira no choque entre um táxi e um ônibus que seguia para o Aeroporto de Hong Kong, informou a polícia.

O acidente, que ocorreu pouco antes do amanhecer na ilha de Tsing Yi, pegou a metade traseira do táxi e parte da frente do ônibus, segundo imagens divulgadas pela mídia local.

“Achamos que o táxi havia enguiçado e parou na pista da esquerda. Cerca de 40 segundos depois, um ônibus bateu nele por trás”, disse um oficial da polícia de Hong Kong, Yip Siu-ming.

O motorista do ônibus perdeu o controle do veículo, que colidiu com o lado direito e depois com o esquerdo, tão violentamente que três passageiros saíram do ônibus. Seu motorista, 62 anos, também foi projetado para fora e ficou ferido.

O motorista de táxi, dois homens e duas mulheres morreram, disse a polícia.

A companhia aérea Cathay Pacific confirmou que “um ônibus que transportava funcionários estava envolvido nesta manhã em um acidente de viação”.

Yip disse que a investigação ajudará a determinar se o motorista do ônibus, que trabalhava há dez horas, estava cansado ou dirigindo alcoolizado.

“Está claro que o motorista não viu o táxi quebrado na estrada”, disse Yip, especificando que o motorista trabalhava das 19h às 7h.

Imagens da TV local mostraram feridos sendo atendidos no acostamento, antes de serem levados para quatro hospitais.

El periódico South China Morning Post informou que vários dos feridos estão em estado grave.

Um passageiro no ônibus disse que o veículo estava em alta velocidade e que atingiu um táxi com o pisca-alerta ligado e estacionado na beira da estrada, de acordo com o mesmo jornal.

O acidente ocorreu pouco antes das 5 horas da manhã pelo horário local.