Cinco morrem enquanto incêndio na Califórnia consome mais casas

Redding – O número de mortos por um incêndio ao norte da Califórnia aumentou para cinco com a descoberta de restos humanos que acredita-se serem de uma idosa desaparecida e de seus dois bisnetos, mesmo com equipes de bombeiros lutando para frear as chamas que devastaram bairros inteiros.

Mais de 38 mil pessoas continuam sob ordens de evacuação neste domingo dentro e ao redor da cidade de Redding, a cerca de 257 quilômetros ao norte da capital do estado, Sacramento, por um incêndio que destruiu mais de 500 edifícios e continuou se espalhando sem limites pelo sétimo dia.

O Carr, mais fatal e destrutivo dos quase 90 incêndios do Texas a Oregon, carbonizou 36.095 hectares de vegetação seca desde que irrompeu na segunda-feira passada.

Mais de 5.012 estruturas foram ameaçadas pelo incêndio, disseram autoridades. As chamas destruíram 517 estruturas e danificaram 135.

O tempo previsto para este domingo não deve oferecer alívio para os bombeiros, já que atingirá 37,7 graus Celsius, com baixa umidade e ventos fortes, informou o Serviço Nacional de Meteorologia.

Um exército de cerca de 3.500 funcionários de combate a incêndios e um esquadrão de 17 helicópteros de lançamento de água conseguiram cavar linhas de proteção em torno de apenas 5 por cento do perímetro do fogo até o domingo.

Bombeiros dizem que o comportamento errático do incêndio, alimentado por ventos fortes e temperaturas elevadas, complicou os esforços para conter o fogo.

O presidente Donald Trump, no sábado, declarou o incêndio uma emergência, autorizando fundos federais para os esforços de socorro.